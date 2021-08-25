Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı

Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanada'nın Ontario eyaletinde geçtiğimiz haziran ayında Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren ve 1 çocuğu yaralayan katil zanlısı Nathaniel Veltman yeniden hakim karşısına çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde geçtiğimiz haziran ayında Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren ve 1 çocuğu yaralayan katil zanlısı Nathaniel Veltman yeniden hakim karşısına çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında bir çocuk da yaralanmıştı. Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından katil zanlısı Veltman, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Dört adet birinci derece cinayet ve bir adet cinayete teşebbüsle suçlanan ve yaklaşık 3 aydır duruşması devam eden Veltman'nın davası, Elgin-Middlesex Gözaltı Merkezi'nde video bağlantısı aracılığıyla görüldü. Duruşmadan henüz bir sonuç çıkmazken, dava 22 Eylül'e ertelendi. Davaya getirilen yayın yasağı ise hala devam ediyor.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Fahriye Evcen Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gervinho Arda Güler Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kanada'da Müslüman aileyi öldüren katil zanlısı yeniden hakim karşısına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:29:50. #1.15#

title