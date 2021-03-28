Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı Kanada'nın North Vancouver kentinde bir halk kütüphanesinin önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi Kanada'nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki bir...