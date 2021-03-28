Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı Kanada'nın North Vancouver kentinde bir halk kütüphanesinin önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi Kanada'nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki bir...

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- Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

VANCOUVER - Kanada'nın North Vancouver kentinde bir halk kütüphanesinin önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi

Kanada'nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki bir halk kütüphanesi önünde bıçaklı saldırı yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber: - Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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