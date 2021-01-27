Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

VİRAJLI YOLLAR NEDENİYLE BU TİP KAZALAR YAŞANIYOR

Kazanın araçların frenlerinin tutmaması ve etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği aktarılırken, Kamerun'daki virajlı yolların bu tip ölümcül kazaların yaşanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez