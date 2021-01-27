Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
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Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

27.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:49
Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu araçlar alev alırken 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

VİRAJLI YOLLAR NEDENİYLE BU TİP KAZALAR YAŞANIYOR

Kazanın araçların frenlerinin tutmaması ve etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği aktarılırken, Kamerun'daki virajlı yolların bu tip ölümcül kazaların yaşanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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