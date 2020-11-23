Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

23.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:01
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada el freni kutusunun altına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada el freni kutusunun altına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen E.A. (32), Ö.F.K. (25), İ.S. (34) ve M.A.E. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobilde narkotik köpek Alfi ile arama yapıldı. Aramada Alfi, el frenin olduğu bölüme tepki verdi. Bunun üzerine fren kutusunu söken polis, bir poşet içinde uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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