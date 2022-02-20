Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarım makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarım makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

AA, Mahmut Bayazıt - Güncel
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarım makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarım makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarım makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.

Eshabil Keçe (52), Kırsal Ördekdede Mahallesi'ndeki buğday tarlasında içine sıkışan malzemeyi tornavidayla çıkartmak istediği sırada gübre serpme makinesi çalıştı.

Kıyafetini mekanizmaya kaptıran Keçe, tarım makinesine sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keçe, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mahmut Bayazıt - Güncel

Kahramanmaraş, Buğday, Çiftçi, Tarım, Güncel, Haberler

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