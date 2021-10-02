Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta refüje çarpan motosiklettekilerden 1'i öldü
AA / Muammer Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti,1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti,1 kişi yaralandı.
Mustafa Yıldız yönetimindeki 46 N 3304 plakalı motosiklet, Tufanpaşa mahallesi Prof. Dr. Ahmet Yağcıoğlu bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosikletteki Ferhat Can K. yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
AA / Muammer Coşkun - Son Dakika Haberleri