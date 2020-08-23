Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandıKAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.

Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Ahir Dağı mevkiindeki bir meyve bahçesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Ekiplerin 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 5 su tankıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA