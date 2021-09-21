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Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

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Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas'ın Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş.'nin kontrolünde seyreden 48 U 5556 plakalı Kia cip, karşı yönden gelen Bekir Coşkun'un kullandığı 35 LBC 43 plakalı Fiat ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yönlendirmesiyle olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan Bekir Coşkun'un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Hasan Ş. ise sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

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