Son dakika haber! Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek
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Son dakika haber! Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

13.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:06
Son dakika haber! Kadir Topbaş için İBB'de cenaze töreni düzenlenecek

Son dakika haberi... Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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