Son dakika haber... Jandarmanın "Huzur" ve "Hızır" timleri vatandaşa güven veriyor
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Son dakika haber... Jandarmanın "Huzur" ve "Hızır" timleri vatandaşa güven veriyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Huzur" ve "Hızır" timleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Huzur" ve "Hızır" timleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için görevlerini başarıyla sürdürüyor.

"Huzur timleri" olarak anılan ve olaylara daha hızlı müdahale etmek amacıyla birçok ilde kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ise 2012 yılında oluşturuldu.

Sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanmasında önleyici kolluk görevi icra eden "Huzur timleri", Samsun'da İlkadım, Bafra, Vezirköprü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma komutanlıkları emrinde görev yapıyor.

Olaylara kısa sürede müdahalede bulunmaları dolayısıyla "Hızır timleri" olarak adlandırılan Jandarma Motosikletli Trafik Timleri de Atakum, Bafra ve Çarşamba İlçe Jandarma komutanlıkları emrinde görevlerini icra ediyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2017 yılında kurulan "Hızır timleri", ulaşım sıkıntısı bulunan bölgelere hızlıca giderek gereken müdahaleleri yapıyor.

"Huzur" ve "Hızır" timleri, ikişer motosiklet ve dörder personelden oluşuyor. Timlerde görevli personel, motosikletli ileri sürüş teknikleri kursu ile trafik kursunu başarıyla tamamlamış olanlar arasından seçiliyor.

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Caner Koç, AA muhabirine, trafik timlerine verilen tüm görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

Kara yolu kapsamında olan kır, piknik ve orman yollarında, mesire ve ören yerlerinde trafik görevi yaptıklarını anlatan Koç, tatil, gezi, tarihi ve turistik bölgelerde trafik güvenliğini ve akışını sağlamak, adli makamlar tarafından verilen bilirkişilik görevlerini yerine getirmek, gerektiği durumlarda adli, idari veya kolluk amirlerine danışmanlık yapmak, acil ve zorunlu durumlarda asayiş hizmetlerinde görevli birimlere yardımcı olmak, gecikmesinde sakınca bulunan olaylarda görev verilmesi durumunda yol kapama görevi icra etmek, asayiş birimleri olay yerine gelinceye kadar olaya müdahale etmek, tanıtım, fuar ve benzeri yerlerde araç, kılık, kıyafet ve teçhizat ile jandarmayı temsil etmek gibi görevlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Jandarma Motosikletli Asayiş Tim Komutanı Astsubay Çavuş Mahmut Emre Yaldız da sınırlı trafiğe müsaade edilen turistik alanlarda motorlu devriye görevini yaptıklarını dile getirdi.

Sahil şeritleri ve araç trafiğine tamamen kapalı yol ve bölgelerde huzur ve güveni sağladıklarını ifade eden Yaldız, görevleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Görevimiz, ormanlık bölgelerde, piknik, mesire ve ören yerleri gibi alanlarda emniyet ve asayişi sağlayıp meydana gelebilecek olayları önlemek, yerleşim birimlerindeki dar ve düzensiz yollarda devriye görevi icra ederek meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek gasp, soygun, hırsızlık ve öldürme gibi olayların fail ve faillerinin yakalanmasına, olayın aydınlatılmasına yardımcı olmak, ihbar ve şikayetleri değerlendirerek olay yerine ivedilikle intikal etmek, her türlü orman yangını failinin yakalanmasını sağlamak, jandarma trafik timlerinin yetersiz kaldığı trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koyma ile el konulan suçlarla ilgili tahkikat düzenlemek, devriye hizmetlerinde yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmek."

Son dakika haber... Jandarmanın 'Huzur' ve 'Hızır' timleri vatandaşa güven veriyor
Son dakika haber... Jandarmanın 'Huzur' ve 'Hızır' timleri vatandaşa güven veriyor
Son dakika haber... Jandarmanın 'Huzur' ve 'Hızır' timleri vatandaşa güven veriyor
Son dakika haber... Jandarmanın 'Huzur' ve 'Hızır' timleri vatandaşa güven veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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