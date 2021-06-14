Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
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Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü

Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü sebebiyle personeli ile birlikte bu sabah Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bırakan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, törenin ardından Vali Ersin Yazıcı ile bir araya geldi.

Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü sebebiyle personeli ile birlikte bu sabah Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bırakan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, törenin ardından Vali Ersin Yazıcı ile bir araya geldi. Başoğlu, ilerleyen saatlerde personeli ile Uncalı Şehitliğine giderek, şehitlikte dua okudu ve karanfil bıraktı.

Jandarma Genel Komutanlığının 182. Kuruluş Yıldönümü sebebiyle bu sabah Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin katılımı ile Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrası İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve beraberindeki Jandarma heyeti, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile makamında bir araya geldi.

Ziyaret sonrası, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Jandarma personeli Uncalı Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua edip, kabirlere karanfil bıraktı. - ANTALYA

Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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