Son dakika haber! Jandarma Teşkilatı 182 yaşında

Son dakika haberlerine göre Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü sebebiyle Vali Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarına ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi veren ve Jandarma Teşkilatı'nın 182 yıldır halkının, milletinin yanında, vatana hizmet etmeye devam ettiğini belirten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, "Bundan sonra da ülkemize bağlı olacağız. Jandarma Teşkilatı her zaman halkının yanında olmuştur. Milli mücadele yıllarımızda vatanımız ve milletimiz için savaştık. Kıbrıs mücadelesi, terörle mücadele ve diğer çalışmalarda jandarmamız, silahlı kuvvetlerimizle beraber her zaman için ön saflarda olmuştur. Bundan sonrada aynı şekilde çalışmaya devam edecektir" dedi.

"Jandarma teşkilatımız, ülkemizin en ücra köşelerinde dahi sahada"

Jandarma Teşkilatının ülkenin her köşesinde hemen hemen her türlü olayda en ön saflarda, fedakarca çalıştığını ifade eden Vali Karadeniz, "Jandarma Teşkilatımızın en önemli özelliği bana göre ülkemizin her karışında var olmasıdır. Ülkemizin en ücra köşelerinde dahi Jandarma Teşkilatımız sahadadır. Özellikle 1980'lerde başlayan terörle mücadele sürecinde, kahramanca ve canı pahasına mücadele eden Jandarma Teşkilatımızın katkıları sayesinde, bugün önemli bir başarı sağlanmış ve Türkiye içinde terör neredeyse bitmiş veya yer altına girmiş diyebileceğimiz seviyeye gelinmiştir. Yine Jandarma Teşkilatımız, gece gündüz demeden fedakarca pandemi ile mücadelede yer almıştır. Pandemiyle mücadelede başarılı olmamızda ve bu belayı atlatmamızda önemli katkıları bulunan kurumlarımızdan birisi olacak. Manisa İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından İlimizde gerçekleştirilen asayiş ve trafik gibi tüm çalışmalarda vatandaş memnuniyetini de gözlemlemekteyim. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum. Jandarma Teşkilatımızın 182'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Jandarma personelimize bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar için teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı