Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine, hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konularında seminer verildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine, hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konularında seminer verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Aile Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri ile birlikte Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özlü, Kalfat, Yaylakent, Dodurga köy okullarına ziyarette bulunarak ilköğretim öğrencilerine hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konuları hakkında bilgiler verildi. Çocukların kendilerini tehlikede hissettikleri anda jandarma ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinde ulaşabileceğini belirten ekipler, 112 Çağrı Merkezi hakkında da bilgilendirmede bulundu. - ÇANKIRI

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title