Son dakika haber! Jandarma, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine, hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konularında seminer verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Aile Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri ile birlikte Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özlü, Kalfat, Yaylakent, Dodurga köy okullarına ziyarette bulunarak ilköğretim öğrencilerine hayvanları koruma, hayvan sevgisi ve okul güvenliği konuları hakkında bilgiler verildi. Çocukların kendilerini tehlikede hissettikleri anda jandarma ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinde ulaşabileceğini belirten ekipler, 112 Çağrı Merkezi hakkında da bilgilendirmede bulundu. - ÇANKIRI