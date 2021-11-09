Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok Malatya'da sahte alkol üretimi yapan bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

MALATYA (İHA) - Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok

MALATYA - Malatya'da sahte alkol üretimi yapan bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında bir şahsın internet üzerinden üzerinde yanıltıcı etiket bulunan faturasız ve bandrolsüz etil alkolleri alarak evde sahte alkol üretimi yaptığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 160 litre etil alkol, 60 litre sahte alkol ve 11 adet alkol test kiti ele geçirilirken gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok

Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok

Son dakika haberi... Jandarma KOM'dan sahte alkole geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gözü dönen zanlı, kafede oturan husumetlisine kurşun yağdırdı

Gözü dönen zanlı, kafede oturan husumetlisine kurşun yağdırdı

 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış

Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış

 Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title