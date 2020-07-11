Son dakika haber! Jandarma ekipleri, piknik alanlarında denetim yaptı
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Son dakika haber! Jandarma ekipleri, piknik alanlarında denetim yaptı

Bir son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 241 tim ve 723 personelle piknik ve mesire alanlarında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

11.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:43

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 241 tim ve 723 personelle piknik ve mesire alanlarında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Çalışma kapsamında denetlenen Arnavutköy Tayakadın bölgesinde kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Hafta sonu olması nedeniyle bazı ailelerin kalabalık olduğu gözlemlenirken, ekiplerce vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

Emniyet ve asayiş kontrolünün de yapıldığı denetimlerde, izinli bölgelerde mangal ateşi yakan vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş Timlerinin görev aldığı denetimlerin, yarın ve ilerleyen günlerde de düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar denetimden memnun

Piknik alanına ailesiyle birlikte gelen Murat Can, Jandarmanın denetimlerinden mutlu olduklarını belirterek, "Koronavirüsü yenmemiz için tüm vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz aile olarak maske ve sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet ediyoruz. Ayrıca mangal yapmak için ateş yakanların da çok dikkatli olması gerekiyor. Doğa hepimizin." dedi.

Denetimlerin çocukları için güven kaynağı olduğunu söyleyen Ayşe Can da, "Jandarma denetim yaptığı için çocuklarımız burada güven içinde oynayabiliyor. Onları apartmanların arasından uzaklaştırıp doğayla buluşturduk, çok güzel vakit geçiriyoruz. Virüsü hep birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

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Son dakika haber! Jandarma ekipleri, piknik alanlarında denetim yaptı

Kaynak: AA

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