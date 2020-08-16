Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Serkan Gürel (38) ile Murat Y. (45) telefonda görüşerek tartıştılar. Daha sonra parkta buluşan Serkan Gürel ve Hasan G. (36) ile Murat Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y., yanında getirdiği pompalı tüfek ile iki kişiye ateş açtı ve olay yerinden lüks bir ciple kaçarak uzaklaştı. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden Serkan ve Hasan G., kanlar içerisinde yere yığıldı. Tüfek seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olayda ağır yaralanan Serkan Gürel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hasan G.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR Öte yandan olayı gerçekleştirmesinin ardından kayıplara karışan Murat Y., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İHA