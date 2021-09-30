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Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozdağ ile Birgi Mahallesi arasındaki Ahranburnu mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, yangında bir vatandaşa ait arazideki bazı ağaçlar ile yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alandaki çam fıstığı ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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