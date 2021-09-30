Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozdağ ile Birgi Mahallesi arasındaki Ahranburnu mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, yangında bir vatandaşa ait arazideki bazı ağaçlar ile yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alandaki çam fıstığı ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.