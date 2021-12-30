Son dakika haber: İzmir'de evinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: İzmir'de evinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: İzmir'de evinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.V. adlı kişinin evinde Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurduğu bilgisini aldı.

Ekipler ikamette yaptığı aramada, boyları 1 ila 1 buçuk metre arasında değişen 14 kök kenevir bitkisi, 2 adet ısı ve ışık yayan ampül, 2 vantilatör, 2 termometre, alüminyum boru, 2 akım düzenleyici cihaz ve ısı fanı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.V'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

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