Son dakika haber: İzmir'de evinde kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.V. adlı kişinin evinde Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurduğu bilgisini aldı.

Ekipler ikamette yaptığı aramada, boyları 1 ila 1 buçuk metre arasında değişen 14 kök kenevir bitkisi, 2 adet ısı ve ışık yayan ampül, 2 vantilatör, 2 termometre, alüminyum boru, 2 akım düzenleyici cihaz ve ısı fanı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.V'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

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