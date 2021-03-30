Son dakika haber | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.