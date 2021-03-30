Son dakika haber | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrendik. Milletvekilimizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtir, kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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