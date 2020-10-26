Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni koronavirüs vakası

26.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:13
Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni koronavirüs vakası

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 789'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 141 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 542 bin 789'a, toplam can kaybı ise 37 bin 479'a ulaştı. Ülkede 268 bin 626 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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