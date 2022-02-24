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Son dakika haber... İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "en güçlü şekilde" kınadı

AA, Bayram Altuğ - Güncel
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Son dakika haber... İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini

Son dakika haber: İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, Rusya'nın işgalini en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya acilen ateşkes ilan etmesi ve Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya'nın askeri müdahalesinin uluslararası hukukun "apaçık ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası insan hakları hukukuna da saygı gösterilmesi istendi.

Açıklamada, masum sivillere yönelik derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

AA / Bayram Altuğ - Güncel

Twitter, İsviçre, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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