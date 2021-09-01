Son dakika haber! İstiklâl Savaşı kahramanı başkanın evi belediyeye bağışlandı

Son dakika yaşam haberine göre Gemlik'in işgaline direnerek düşmana kafa tutan efsane belediye başkanı Dr. Ziya Kaya'nın evi, bütün ilçe halkının oldu.

Gemlik'in işgaline direnerek düşmana kafa tutan efsane belediye başkanı Dr. Ziya Kaya'nın evi, bütün ilçe halkının oldu.

Demirsubaşı Mahallesi, İskele Meydanı karşısında bulunan eski belediye başkanlarından Dr. Ziya Kaya'nın evi, torunu Ziya Domaniç tarafından Gemlik Belediyesi'ne bağışlandı. Belediye ve Ziya Domaniç arasında yapılan protokol ile belediyeye şartlı bağışı tamamlanan bina, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun belirlediği projeye uygun olarak restore edilecek. İçindeki kitap, fotoğraf, mektup, madalya ve tarihi değeri olan her türlü malzemenin de Gemlik Belediyesi uhdesine geçtiği bina, restore edildikten sonra Dr. Ziya Kaya adıyla müze ve kültür evi olarak kullanılacak.

Bağış için Dr. Ziya Kaya'nın torunu Ziya Domaniç'e teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'e önemli bir eser kazandıracak oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Ziya Kaya, Gemlik'in işgaline direnerek kentin düşman tarafından ele geçirilmesini bir süre engellemişti. Kurtuluş mücadelesinde büyük emeği olan Dr. Ziya Kaya, daha sonra ilçemizde uzun yıllar belediye başkanlığı yaparak ardında kalıcı eserler bıraktı. Bizler de bu kenti yönetenler olarak başta Dr. Ziya Kaya ve onun gibi Gemlik sevgisi, vatan sevgisi olan idarecileri örnek alıyor ve onların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Dr. Ziya Kaya'nın torunu Ziya Domaniç, dedesinin evini belediyemize bağışlayarak bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ederiz. Gemlik Belediyesi olarak bu evi aslına uygun şekilde restore edecek, ilçemize yakışan tarihi ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği bir müze ev haline getireceğiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı