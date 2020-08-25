İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
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İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi

Kırklareli'de yapılan bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün savaş alanına döndü.

25.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:26

Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.

İSTEK ŞARKI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü.

İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi

Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.

İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (10)
.......: millet iyice kafayı yedi
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TOPLUM MUHENDİSİ: Kırklarelilerin adana olma yolunda beyhude çabaları
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GEBERTİN BİRBİRİNİZİ HAKEDİYORSUNUZ ÇÜNKÜ: başkalarının canınada kastediyorsunuz adi adamlar. .
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