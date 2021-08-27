Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi

Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da Ağustos ayı başında çıkan orman yangınları nedeniyle yangın söndürme ekipmanlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Isparta'da Ağustos ayı başında çıkan orman yangınları nedeniyle yangın söndürme ekipmanlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Isparta'da yapılan denetimlerde yangın söndürme ekipmanları satan firmaların fiyatları yükseltmediği belirlendi. Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, ""Firmalarımız fiyat artışlarının aksine yangın bölgesine ücretsiz ekipman gönderdi" dedi.

Son dönemlerde çıkan orman yangınları ile mücadele ederken yangın söndürme ekipmanlarının fahiş fiyatlara satıldığı iddiası üzerine Ticaret Bakanlığını harekete geçti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yangın söndürme ekipmanları satan firmaları sıkı denetim altına aldı. Sütçüler çandır'da çıkan orman yangını nedeniyle Isparta Ticaret İl Müdürlüğü de kentte yangın söndürme ekipmanları satan firmaları denetledi. Denetimlerin ardından Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger Isparta'da ki yangın söndürme ekipmanları satan firmaların, yangının yaşandığı günlerde söndürme ekipmanlarına fiyat eklemediklerini söyledi. - ISPARTA

Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi
Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Metin Çekmez Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Isparta'da yangın söndürme ekipmanları satan firmalar yangın bölgesine ücretsiz destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:34:35. #1.15#

title