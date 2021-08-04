Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde
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Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde

Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde devam eden yangında söndürme çalışmalarına Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek sağlıyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde devam eden yangında söndürme çalışmalarına Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli de destek sağlıyor.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta'nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor" denildi.

Çandır köyünde ormanlık alanda Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangın, 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde ekipler havadan ve karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor. Söndürülen alanlarda da soğutma çalışması gerçekleştiriliyor. - ISPARTA

Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde
Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde
Son dakika haber | Isparta'da komandolar yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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