Son dakika haber | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
13.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:03
Son dakika gelişmesine göre Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.
Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı