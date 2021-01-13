Son dakika haber | İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.