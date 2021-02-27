Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde amatör balıkçıların kamerasına ölü balina yansıdı

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde ölü balina, amatör balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde ölü balina, amatör balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İskenderun Körfezi'nde balık tutmak için tekneleriyle açılan amatör balıkçılar, Madenli mevkisinde ölü balina ile karşılaştı.

Balıkçılar, ölü balinayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Halen körfez açıklarındaki balinanın kıyıya vurması halinde türünün tespiti için İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin çalışma yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz