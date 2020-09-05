Son dakika haber... İran'da 7 ay sonra okullar açıldı Son dakika haberleri... Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle okullarının Mart ayından itibaren kapalı olduğu İran'da yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı.

İran'da 7 ay sonra okullar açıldı

Tahran, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle okullarının Mart ayından itibaren kapalı olduğu İran'da yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı.

Yeni eğitim yılı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferansla katıldığı Tahran'daki bir okulda sembolik zilin Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai'nin çalınmasıyla başladı. Ailelerin koronavirüsle ilgili kaygılarını dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bir aile 'Çocuğumun bu yıl okula gitmesini istemiyorum' derse aileyi zorlayamayız? dedi. Okullarının açılmasına rağmen birçok öğrencinin salgın riski nedeniyle okula gitmediği görüldü.

KARAR DEĞİŞİKLİĞİYLE ÜLKE GENELİNDE OKULLAR AÇILDI

Geçen hafta salgının yoğun olduğu kırmızı kategorideki bölgelerde okullarının açılmayacağı ve eğitimin sanal ortamdan yapılacağı ifade edilmişti ancak ani karar değişikliğiyle salgının yayılma durumuna bakmayarak okullarının tüm ülke genelinde açılmasına karar verildi. Bazı milletvekilleri okulların yeniden açılmasının 'aceleci' bir hareket olarak değerlendirerek Eğitim Bakanı'nı uyardı. Bir grup doktor ise yayımladıkları ortak açılmada salgın tehdidi nedeniyle okullarının yeniden açılması kararından vazgeçilmesini talep etti.

Kaynak: DHA