Son dakika haber | Irak Türkmenleri heyeti, Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaret etti
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Son dakika haber | Irak Türkmenleri heyeti, Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaret etti

Son dakika haber | Irak Türkmenleri heyeti, Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ve beraberindekiler, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ve beraberindekiler, Antalya'da orman yangınlarından etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Salihi ile beraberindeki heyet, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu söndürülen orman yangınlarından zarar gören mahalleleri ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Salihi, yaptığı açıklamada, her zaman Irak Türkmen Cephesinin Türk milletinin yanında olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarından duydukları üzüntüyü dile getiren Salihi, "Türkiye bize her türlü yardımı etti. Biz de Irak Türkmen Cephesinin milletvekili olarak bütün gücümüzle Türkiye'nin yanındayız. Bu ateşin sönmesi için her türlü yardıma hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, Irak Türkleri adına Manavgat'taki ormanlara fidan dikileceklerini vurgulayarak her zaman afetzedelerin yanında olduklarını bildirdi.

Ziyaretlerde, Irak Türklerinin milli sanatçısı İbrahim Rauf Terzi, günün anlam ve önemine ilişkin şiir okudu.

Heyet, Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezini de ziyaret ederek ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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