Son dakika haber... Irak'ta yeniden ilan edilen 1 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı Son dakika gelişmesine göre Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle yeniden ilan edilen 1 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle yeniden ilan edilen 1 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.

Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirtmişti.

Vaili, yurt dışından ülkeye Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.

Irak'ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 5 bin 873 kişi hastalığa yakalandı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA