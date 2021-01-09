Son dakika haber... Irak polis gücünün 99. kuruluş yıl dönümü kutlandı
09.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:06
Edinilen son dakika haberine göre Irak polis gücünün 99. kuruluş yıl dönümü, Enbar kentinde düzenlenen etkinlikte kutlandı.
Irak polis gücünün 99. kuruluş yıl dönümü, Enbar kentinde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Enbar kentinin merkezi Ramadi'de gerçekleşen etkinlikte, Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, geçit töreni düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed