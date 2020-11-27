Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
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Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı

27.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:06

Son dakika haberleri: - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı Irak'ın Nasriye kentinde Şii Sadr grubu destekçileri ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

- Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı

ERBİL - Irak'ın Nasriye kentinde Şii Sadr grubu destekçileri ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak'ta Cuma namazının ardından Şii lider Mukteda el-Sadr'ın konuşmasından sonra Nasıriye kentinde Sadr grubu yanlılarının, hükümet karşıtı protestocuların toplandığı el-Hububi Meydanı'nda protestocuların çadırlarını ateşe vermesiyle iki taraf arasında çıkan çatışma çıktı. Nasıriye Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 5'i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 45 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, yaralıların kurşunla vurulduğu belirtildi.

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Şii lider Mukteda el-Sadr'ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazında ülkede önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimleri kazanarak iktidara gelmek istediğini söylemişti.

Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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