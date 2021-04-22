Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti
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Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti Polis ekiplerinin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı Kağıthane Güzeldere viyadüğe çıkarak intihar etmek isteyen vatandaşı, polis ekipleri ikna etti.

İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kağıthane Güzeldere viyadüğe çıkarak intihar etmek isteyen vatandaşı, polis ekipleri ikna etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Kağıthane Güzeldere Caddesinde bulunan bir viyadüğün üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre viyadüğün Levent istikametindeki parmaklıklara çıkan bir vatandaş intihar etmek istedi.

Şahsın parmaklıklara çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şahsı kurtarmak için yoğun çaba verdi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edildi. İkna edilen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti
Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti
Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti
Son dakika haber... İntihara kalkışan vatandaşı polis ekipleri ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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