Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
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Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

26.10.2020 06:08 | Son Güncelleme: 26.10.2020 06:22
Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

Son dakika haberi... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu ANKARA'da intihar eden ve hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.

İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
ANKARA'da intihar eden ve hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Aynı kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerini hastane bahçesinde taş yağmuruna tuttu. Olayda 3 polis memurunu yaralarken 3 polis otomobiline de zarar verildi.
Ankara Keçiören'de saat 01.00 sıralarında yüksekten atlayarak intihar eden genç, olay yerine gelen ambulansla Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin intihar ettiğini duyan yakınları hastane bahçesinde toplanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin yakınları, gençle ilgilenmedikleri bahanesi ile sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekiplerine de zorluk çıkaran kalabalık, hastane bahçesinden polislere taş atmaya başladı. Taş atmayı bırakmayan ve saldırganlığa devam eden 20 kişi, bölgeye gönderilen çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırı sırasında 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 3 ekip otomobili de zarar gördü. Gözaltına alınan kalabalık grup emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemleri sürüyor.

Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu
Son dakika haber... İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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