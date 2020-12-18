Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü
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Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü

18.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:03
Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy'de bir inşaatta beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy'de bir inşaatta beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi yaralandı.

Olay Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler ikinci kattın betonunu attığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük oldu. Yukarıda bulunan 4 işçi göçükle birlikte aşağı düştüler. İşçiler kendi imkanlarıyla göçük altından çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Selami Alpsoy, Mevlüt Çelik, Nazmi Demir ve Safi Seyhan'nı, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan jandarma ekipleri inşaat alınında tedbirler alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü
Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü
Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü
Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü
Son dakika haber | İnşaatta göçük meydana geldi, 4 işçi ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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