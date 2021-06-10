Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çanakkale'de inşaat halindeki yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, helikopter yardımıyla kontrol altına alındı.

Çanakkale'de inşaat halindeki yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, helikopter yardımıyla kontrol altına alındı.

Kent merkezinde Tuğsavul Caddesi'nde yapımı süren yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çatı kaplamasının söndürülmesinde güçlük çekilince durum Orman Bölge Müdürlüğüne bildirildi.

Bunun üzerine Dardanos mevkisinde bulunan yangın söndürme helikopteri Atikhisar Barajı'ndan su ikmali yapıp yangına havadan su bıraktı.

Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan çıkan duman kentin büyük bölümünü kapladı.

Olay yerine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi
Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Fahriye Evcen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | İnşaat halindeki emniyet binasında çıkan yangına helikopterle müdahale edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 19:14:19. #1.14#

title