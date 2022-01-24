Son dakika haber! İngiltere'de Müslüman bakanın inancı nedeniyle görevden alındığı iddiası soruşturulacak

Son dakika gündem haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski bir bakanın Müslüman olması nedeniyle görevden alındığına ilişkin iddialarının soruşturulmasını istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski bir bakanın Müslüman olması nedeniyle görevden alındığına ilişkin iddialarının soruşturulmasını istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan, Kabine Ofisinden milletvekili Nusrat Ghani'nin iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini istedi." ifadesi kullanıldı.

Ghani de Twitter hesabından, "Dün gece Başbakan'a söylediğim gibi tek istediğim bunun ciddiye alınması ve onun bunu soruşturması. Bunu yapma kararını memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

İnancı nedeniyle bakanlıktan alındı

Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alındığını iddia etmişti.

Ghani, The Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden biri tarafından "Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini" söylediğini aktarmıştı.

Bunun üzerine Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın 2020'de Ghani'den Muhafazakar Partiye resmi şikayette bulunmasını istediği ama milletvekilinin bunu yapmadığı kaydedilmişti.

Ghani ise konunun Muhafazakar Partiden ziyade hükümeti ilgilendirdiğini o yüzden hükümet çerçevesinde bir soruşturma yapılması gerektiğini düşündüğünü dile getirmişti.

Eski bakanın açıklamaları, Muhafazakar Parti'deki İslamofobi iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Ghani, Theresa May'in Başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı.