Son dakika haber | İLBANK'tan Trabzon'a 3 yılda 449 milyon liralık yatırım desteği
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Son dakika haber | İLBANK'tan Trabzon'a 3 yılda 449 milyon liralık yatırım desteği

Son dakika haber | İLBANK'tan Trabzon'a 3 yılda 449 milyon liralık yatırım desteği
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Trabzon'da son 3 yılda 449 milyon 115 bin liralık kaynak harcayarak 46 işi tamamladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Trabzon'da son 3 yılda 449 milyon 115 bin liralık kaynak harcayarak 46 işi tamamladı. Toplam tutarı 437 milyon 500 bin lira olan 20 işin yapımına devam ediliyor.

AA muhabirinin, İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, tamamlanan 46 işten 10'u atık su, 9'u içme suyu, 2'si şehircilik, 25'i ise üstyapı ve diğer altyapı yatırımları oldu.

İLBANK tarafından Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı 11 mahalleye içme suyu yatırımı yapılıyor. 4,2 milyon liralık destek verilen proje, toplam 6 milyon liraya mal olacak.

Sürmene'nin Sahil Caddesi'ne 500 bin liralık kaynak aktarılarak yürüyüş yolu yapıldı. Şalpazarı ilçesindeki cadde ve tarihi köprülerin aydınlatılması sağlandı. Projeye 250 bin liralık finansal yatırım yapıldı.

Trabzon merkeze katlı otopark

İLBANK, şehir merkezindeki trafik akışını rahatlatan ve park sorununu çözen tam otomatik katlı otopark projesine 60 milyon liralık destek sağladı.

Öte yandan, İLBANK, 437 milyon 500 bin lira tutarındaki 20 iş kapsamında 1 atık su, 6 içme suyu ve 13 üstyapı-diğer altyapı yatırımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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