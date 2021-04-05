Son dakika haber: İki arkadaş intihara böyle gitti biri öldü, diğeri tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da intihara karar veren iki arkadaşın Çatalan Köprüsüne gelip Seyhan Baraj Gölünden atlayacakları noktayı seçmeye çalışmaları saniye saniye görüntülenirken, arkadaşlardan biri atlayıp intihar etti, diğer ise tutuklandı.

Adana'da intihara karar veren iki arkadaşın Çatalan Köprüsüne gelip Seyhan Baraj Gölünden atlayacakları noktayı seçmeye çalışmaları saniye saniye görüntülenirken, arkadaşlardan biri atlayıp intihar etti, diğer ise tutuklandı.

Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı, 2001 yılında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına geldi.

ALACAKLILARI ARAYINCA İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İddiaya göre, burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi. Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihar etmeye karar verdi.

EVDE İNTİHAR ETMEK İSTEDİLER

Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsü'ne gittiler. Burada iki arkadaş köprünün neresinden atlayacaklarına karar vermek için köprünün birçok noktasından aşağı baktı. Bir süre köprüde gezen arkadaşlar köprünün ortasına doğru gitti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde kaldı daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak inceleyerek yaptıkları aramada Örcün'ü bulamadı.

BÖLGEDEKİ BİR ESNAF BULDU

Örcün'ün cansız bedenini 2 Nisan günü göl kenarında bulunan bir restoran sahibi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler Örcün'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Örcün'ün ellerinin bağlı olduğu görüldü. Polis tekne ile cansız bedeni karaya çıkardı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"KİMSEYİ İNTİHARA TEŞVİK ETMEDİM"

Cansız beden elleri bağlı halde bulununca Mehmet Ali Tunç tekrar gözaltına alındı. Tunç, ifadesinde yine beraber intihara karar verdiklerini ancak kendisinin son anda vazgeçtiğini, Örcün'ün elini de kendisinin bağladığını, kimseyi intihara teşvik etmediğini ve delilleri karartmadığını söyledi. Tunç ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı "intihara teşvik etmek ve delilleri karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı