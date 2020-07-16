Son dakika haber... İhlas Mağazası Gebze şubesine görkemli açılış
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Son dakika haber... İhlas Mağazası Gebze şubesine görkemli açılış

Son dakika habere göre İhlas Mağazası Gebze şubesine görkemli açılış Mehter Takımı'nın konser verdiği açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi İhlas Mağazası, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki şubesini mehter takımının gösterisiyle gerçekleştirdi.

16.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:08

İhlas Mağazası Gebze şubesine görkemli açılış

Mehter Takımı'nın konser verdiği açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

KOCAELİ - İhlas Mağazası, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki şubesini mehter takımının gösterisiyle gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda şubesi bulunan İhlas Mağazası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade ve Kent Meydanı'nda ilk şubesini açtı. Açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Zengin, İhlas Pazarlama İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Öztürk, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda Gebzeli vatandaş katıldı.

"Ülkemize katma değer üretsin"

İhlas Mağazası yeni konsepti ve ürün çeşitliliği ile hizmet verecek olan Gebze Şubesi'nin açılış kurdelesinin kesilmesinden önce Mehter Takımı açılışa katılanlara konser verdi. Açılış programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Rabbim helal kazanç, helal lokma nasip etsin. Bereketli kazançlar nasip etsin. Ülkemize, ilçemize, milletimize hayırlara vesile olacak katma değer üretsin inşallah" diyerek açılış kurdelesini kesti.

Yeni konsept ile merkezi yerlerde yeni mağazalar açıyoruz

İhlas Mağazaları hakkında bilgi veren İhlas Pazarlama İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Öztürk ise, "İstanbul Anadolu Bölge olarak hareket alanımız biraz geniş. Şile ve Darıca'ya kadar faaliyet gösteriyoruz. Burada halen hazırda 13 mağazamız var. Fakat yeni konsepte İhlas Pazarlama Genel Müdürlüğümüzün yeni stratejisinde mağaza konseptimizi zamanın gerektiği şekilde geliştirdik. Daha büyük yerler ve daha merkezi yerler seçiyoruz. Burada halkımıza daha ürünleri avantajlı sağlayacak imkanlar sunuyoruz. Ayrıyeten bir de önemli bir nokta istihdamı da arttırıyoruz. İnşallah bu mağaza açılışlarımız şehir merkezlerinde yine devam edecek. Güzel noktalarda bu tür mağazaları bizden sık sık bekleyebilirsiniz. İnşallah Gebze'mize de burası hayırlı, uğurlu olur" ifadelerini kullandı.

Birçok ürün buluyor

Gebze'de hizmete açılan mağazanın içerisinde seçili bütün markaların ürünlerinin satışı yapılacak. Aynı zamanda mağazanın içerisinde su arıtma sistemleri, klima, elektrikli ev aletleri, mutfak aletleri ve çeyiz eşyalarının da satışı gerçekleştiriliyor.

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Son dakika haber... İhlas Mağazası Gebze şubesine görkemli açılış

Kaynak: İHA

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