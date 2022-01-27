Son dakika haber! Iğdır merkezli operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Iğdır merkezli operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Iğdır merkezli operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İSTANBUL (AA) - Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalanırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Iğdır, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title