Son dakika haber! Iğdır merkezli operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı.
İSTANBUL (AA) - Iğdır merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalanırken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel