İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist,...
İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri