İçişleri Bakanlığı: 'Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist,... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Haber: İçişleri Bakanlığı: 'Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist,... - Haberler
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