Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 5 örgüt mensubu teslim oldu"
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu 5 örgüt mensubu teslim oldu"

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: 'İkna çalışması sonucu 5 örgüt mensubu teslim oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

Açıklamada, "Bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi; hem Diyarbakır'da ve hem de Muş'ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetlerinde 28'inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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