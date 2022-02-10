Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" - Haberler
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Soylu: "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz

Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz

Soylu: Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Abdullah Çakmak, Süleyman Soylu, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Politika, Güncel, Haberler

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