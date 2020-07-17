Son dakika haber... "Huysuz Virjin" hayatını kaybetti
Son dakika güncel haberi... "Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
17.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:23
"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.
(İHA)
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Kaynak: İHA