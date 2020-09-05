Son dakika haber! Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı "Özgürlük Festivali" düzenlendi
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Son dakika haber! Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı "Özgürlük Festivali" düzenlendi

Son dakika haberleri: Hırvatistan'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirdiği önlemlere tepki olarak "Özgürlük Festivali" düzenlendi.

05.09.2020 21:34 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:39

Hırvatistan'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirdiği önlemlere tepki olarak "Özgürlük Festivali" düzenlendi.

Ülkede faaliyet gösteren Hak ve Özgürlük İnisiyatifi tarafından düzenlenen festivale katılan binlerce kişi, başkent Zagreb'deki Ban Josip Jelacic Meydanı'nda toplandı.

Zagreblilerin yanı sıra Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Rijeka ve İstra şehirlerinden otobüslerle festivale gelenler, tedbirlere yönelik tepkilerini ellerinde taşıdıkları "Kovid-19 yalan!", "Nefes almamızı yasakladılar!", "Bizim sorumluluğumuz, bizim seçimimiz, bizim kararımız" ve "Hepimiz Kovidiot değiliz!" yazılı dövizler ile ifade etti.

Festivalin organizatörleri, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerle vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını savundu.

İlk vakanın 25 Şubat'ta tespit ediliği Hırvatistan'da, bugüne kadar 11 bin 739 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 197 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastalığa yakalanan 8 bin 771 kişi iyileşti.

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Son dakika haber! Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi

Kaynak: AA

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