Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı
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Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı

Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Hammadde sıkıntıları ve ithalattaki gecikmeler hırdavat ürünlerindeki fiyatların artmasına sebep oldu.

Hammadde sıkıntıları ve ithalattaki gecikmeler hırdavat ürünlerindeki fiyatların artmasına sebep oldu.

Ürünlerinin çoğunu yurtdışından ithal olarak getiren hırdavatçılar, geciken sevkiyatların sıkıntısını yaşarken bir yandan da hammadde sorunuyla mücadele ediyor. Yaşanan bu sıkıntılardan dolayı yüzde 100'lük fiyat artışı yaşandığını belirten hırdavatçılar, yetkililerin firma denetimlerini arttırarak bu artışın önüne geçilebileceğini aktardı.

"Ülkemizde ithal ürünlerin gecikmesinden kaynaklı bir fiyat artışı var"

Hırdavat ürünlerinin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade eden hırdavatçı Barış Demirel, "2020 yılına göre kıyasladığınızda ürünlerimizde iki kat fiyat artışı oldu. İthal ettiğimiz hammaddede yaşanan sevkiyat problemi, fiyatların ikiye katlanmasına neden oldu. Maliyetlerimiz de artıyor. Sattığımız ürünlerin çoğu ithal getiriyoruz. Pandemi nedeniyle ülkemizde azalan üretim kaynaklı fiyatlarda artış var" diye konuştu.

"Yetkililerin hırdavat firmalarını denetlemesi gerekiyor"

Ürünlerdeki fiyat artışının talebi düşürdüğünü, talebin azalmasıyla da fiyatların daha da arttığını belirten Demirel, üretimi durduran firmalar olduğunu aktardı. Stok yapan firmalardan dolayı fiyatların düşmeyeceğini düşündüklerini dile getiren Barış Demirel, "Bizler fiyat artışından negatif etkileniyoruz. Örneğin koli bandı gecen yıl 6 TL iken, bu yıl 12 TL oldu. Hortumun metresi 2 buçuk TL iken bu yıl 5 TL'ye satılıyor. Son zamanlarda bu fiyat artışını vatandaşlara anlatmakta zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız fiyat artışının bizden kaynaklandığını sanıyor. Bizler sattığımız ürünün üzerine cüzi bir ücret ekliyoruz. Yetkililerin hırdavat firmalarını denetlemesi gerekiyor. Ürünlerdeki fiyat artışı talebin azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artmasında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Hırdavat ürünlerinde bu yıl bir fiyat düşüşü olacağını düşünmüyorum. Çünkü stok yapan firmalar olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyada üretimde azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı
Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı
Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı
Son dakika haber | Hırdavat ürünlerinde fiyat artışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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