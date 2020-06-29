Son dakika haber: Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı
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Son dakika haber: Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı

Son dakika gelişmesine göre Hindistan, dünya çapında popüler olan Tik Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı.

Son dakika haber: Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı
29.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:18

Hindistan, dünya çapında popüler olan Tik Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasakladı.

Hindistan ile Çin arasındaki gerilim büyümeye devam ediyor. Hindistan hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması Tik Tok başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamanın ülkede kullanımının yasaklandığını açıkladı. Hükümet, Çin menşeli uygulamaların Hindistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini aktarırken, uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduklarını açıkladı. Hükümet, ayrıca Çin'de geliştirilen uygulamaların mobil cihazlar dışındaki cihazlardan da engelleneceğini duyurdu.

Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

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