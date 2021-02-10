Heybeliada'da kasten orman yakan sanık hakkında zorla getirme kararı

HEYBELİADA'da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin hakkında "Kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Sedat Demir, bugün görülen ilk duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti de duruşmaya gelmemesi nedeniyle Sedat Demir hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Demir katılmadı. Mahkeme heyeti de bu sebeple sanık hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye görede yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği anlatılıyor. Şüpheli Sedat Demir'in sağ ve sol ellerinden alınan svap numunelerinde aseton kalıntılarına rastlandığı öne sürülen iddianamede, Heybeliada Çam Devlet Ormanı'nda çıkan orman yangını sonucu 61 bin 805 metrekare ormanlık alanın yandığı, tanıkların yangının çıkış noktasından elinde bir adet bidonla koşarak uzaklaşan şüpheliyi gördükleri, şüphelinin orada olduğunun başka kişiler tarafından çekilen videolar sayesinde tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede şüphelinin ellerinde yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip aseton kalıntıları belirlendiği, şüphelinin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı iddia ediliyor. İddianamede sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTUÇıkan yangına ilişkin sanık Demir 13 Temmuz 2020 tarihinde tutuklanmış, 10 Eylül 2020 tarihinde de tahliye edilmişti. Yaklaşık iki ay tutuklu kalan Demir hakkında soruşturmayı yürüten Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi bulunmadığı için soruşturma sonucu hazırladığı fezlekeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yollamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı