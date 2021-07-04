Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
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Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Helikopterler çöplük yangını için havalandı Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöplükte çıkan yangın için 3 helikopterle havadan müdahale edildi.

Helikopterler çöplük yangını için havalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöplükte çıkan yangın için 3 helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangın, bugün öğle 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri'nden yangın ekipleri ile Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti.

Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı
Son dakika: Helikopterler çöplük yangını için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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